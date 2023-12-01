Семак отреагировал на дисквалификацию Галактионова

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на дисквалификацию главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова в преддверии очного матча команд.

«Это эмоции - понять можно всё. Решение по дисквалификации ожидаемое. Уже были такие прецеденты. Меня вообще дисквалифицировали за выход на поле в конфронтационной манере», - передает слова тренера «Чемпионат».

Напомним, что Галактионов получил дисквалификацию на два матча за критику в сторону судей.

Матч «Локомотива» против «Зенит» состоится 3 декабря на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Перед этой встречей хозяева идут на восьмом месте, а гости являются лидерами РПЛ.