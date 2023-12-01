Семак рассказал о мотивации «Зенита» на матч с «Локомотивом»

В центральном матче 17-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на выезде встретится со столичным «Локомотивом». Своим мнением по этой встрече поделился главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Мотивация на каждую игру на должном уровне. Если будем меньше ошибаться - будет меньше поражений. Только забрались на первое место. Понимаем, что удержаться там сложно, но мы приложим все усилия», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Матч состоится в Москве 3 декабря. В преддверии этого поединка питерцы лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, а «железнодорожники» занимают восьмую строчку.