Семак: «Для нас важно, чтобы Круговой остался»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном продлении контракта защитника команды Данила Кругового.

Напомним, действующий контракт 25-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до середины 2024 года. Ранее сам Круговой признался, что уже успел отвергнуть одно предложение «Зенита».

«Главное — желание игрока играть в «Зените». Для нас важно, чтобы Данил остался. Если не останется, придёт другой игрок, но это касается и игроков, и тренеров», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне Круговой провёл за «Зенит» 16 матчей, в которых сумел отметиться двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 2,5 миллиона евро.