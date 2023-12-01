Эракович прокомментировал выход Сербии на чемпионат Европы

Защитник сборной Сербии и петербургского «Зенита» Страхинья Эракович высказался о выходе национальной команды на чемпионат Европы – 2024, который пройдет на футбольных полях Германии.

«Мне очень приятно, что мы прошли. Но сейчас не время думать о работе в сборной Сербии. В первую очередь необходимо сконцентрироваться на том, что происходит в «Зените», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что сборная Сербии напрямую квалифицировалась на Евро, финишировав на втором месте в своей отборочной группе. Жеребьевка финальной стадии турнира пройдет 2 декабря.