Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин останется в клубе.

Как стало известно порталу «РБ Спорт», 21-летний футболист продлит свое трудовое соглашение с «бело-голубыми». По сведениям источника, новый контракт Тюкавина будет рассчитан на четыре года.

Напомним, действующий договор игрока с «Динамо» истекает в середине следующего года.

В сезоне-2023/24 Тюкавин принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и стал автором пяти голевых передач.

Ранее сообщалось, что у российского нападающего есть два предложения со стороны европейских клубов.