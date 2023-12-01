Эракович высказался о матче «Зенита» против «Локомотива»

Защитник петербургского «Зенита» Страхинья Эракович поделился ожиданиями от поединка против столичного «Локомотива» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Локомотив» - сильная команда, которая умеет работать, знает, что делает. В принципе, нам все равно, кто будет в атаке: Дзюба, Сулейманов или Пиняев. Будем выкладываться по максимуму», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Поединок между «железнодорожниками» и «сине-бело-голубыми» состоится 3 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Встреча пройдет на столичном стадионе «РЖД Арена».