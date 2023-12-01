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Агент Кабелла: «На данный момент возвращение Реми в «Краснодар» невозможно»

01 Декабря 2023 • 11:50 Комментировать
Лилль
...
Мец
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03.12 19:05

Энтони Федон, агент бывшего полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла, высказался о возможном возвращении французского футболиста в Россию.

Напомним, в настоящий момент Кабелла выступает за «Лилль». По мнению агента, сейчас возвращение 33-летнего француза в РПЛ невозможно.

«На данный момент возвращение Реми в «Краснодар» невозможно. Никто не рассматривает такой вариант. Но время, проведённое там, он вспоминает с теплотой», — цитирует Федона «РБ Спорт».

Кабелла выступал за «Краснодар» в период с 2019 по 2021 год. После отъезда из России полузащитник вернулся на родину. В текущем сезоне экс-игрок сборной Франции провёл за «Лилль» 19 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.  

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Лилль Краснодар Реми Кабелла Энтони Федон ещё теги

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