Стало известно будущее Батчи в «Краснодаре»

Полузащитник Жоау Батчи не планирует покидать «Краснодар» в зимнее трансферное окно. Об этом в беседе с журналистами рассказал его агент Эдуардо Мариньо.

«Батчи покинет «Краснодар» этой зимой? Нет, такой вариант не рассматривается», - приводит слова агента «РБ Спорт».

24-летний ангольский футболист пополнил ряды краснодарского клуба в сентябре. Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро. Трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до середины 2025 года.

В текущем сезоне Батчи провел 20 поединков за «Краснодар», в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.