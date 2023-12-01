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Стало известно будущее Батчи в «Краснодаре»

01 Декабря 2023 • 11:44 Комментировать

Полузащитник Жоау Батчи не планирует покидать «Краснодар» в зимнее трансферное окно. Об этом в беседе с журналистами рассказал его агент Эдуардо Мариньо.

«Батчи покинет «Краснодар» этой зимой? Нет, такой вариант не рассматривается», - приводит слова агента «РБ Спорт».

24-летний ангольский футболист пополнил ряды краснодарского клуба в сентябре. Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро. Трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до середины 2025 года.

В текущем сезоне Батчи провел 20 поединков за «Краснодар», в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Жоау Батчи
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