Семак признался, что не обижается на Дзюбу

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о бывшем форварде команды Артёме Дзюбе, который на данный момент выступает за «Локомотив».

Напомним, после одного из матчей между «Зенитом» и «Локомотивом» Семак хотел подойти и пожать руку Дзюбе, однако футболист проигнорировал своего бывшего тренера.

«Мне важно, что происходит на поле. Работа главного тренера не подразумевает получение благодарностей. Что касается игроков, которые уходят из клуба, у каждого свои мысли и обиды», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Специалист отметил, что таких примеров много, но у него нет никаких обид на игроков.

В составе санкт-петербургского клуба Дзюба играл с 2015 по 2022 год, однако покинул клуб после истечения контракта.