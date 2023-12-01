Тихий: «Многие игроки РПЛ потянут уровень европейских чемпионатов»

Защитник Дмитрий Тихий, выступающий за «Пари НН», считает, что многие российские футболисты способны заиграть в Европе.

«Многие игроки РПЛ потянут уровень европейских чемпионатов. Некоторые легионеры, которые массово уехали из РПЛ, закрепились в Европе. Наши парни вообще не слабее», - приводит слова футболиста Sport24

В текущем розыгрыше чемпионата России Дмитрий провел семь поединков без результативных действий. По итогам 16 туров Премьер-лиги «Пари НН» набрал 21 очко и располагается на девятой строчке в таблице. Следующий матч команда проведет против екатеринбургского «Урала».