Личка назвал «Спартак» самым популярным клубом в России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о том, какая команда является самой популярной в России.

Чешский специалист выделил «Спартак», отметив, что за «красно-белых» болеет очень много людей.

«Самый популярный клуб России? «Динамо» (Москва). (Смеётся). Но, если честно, я знаю, что у «Спартака» больше всех болельщиков в России. Поэтому правильно говорить — «Спартак», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Также Личка поблагодарил свой бывший клуб «Оренбург», заявив, что эта команда навсегда останется в его сердце.

В 16 турах РПЛ динамовцы набрали 28 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице. Четвёртый «Спартак» команда Лички опережает на один балл.