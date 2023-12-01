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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка назвал «Спартак» самым популярным клубом в России

01 Декабря 2023 • 11:33 Комментировать

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о том, какая команда является самой популярной в России.

Чешский специалист выделил «Спартак», отметив, что за «красно-белых» болеет очень много людей.

«Самый популярный клуб России? «Динамо» (Москва). (Смеётся). Но, если честно, я знаю, что у «Спартака» больше всех болельщиков в России. Поэтому правильно говорить —  «Спартак», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Также Личка поблагодарил свой бывший клуб «Оренбург», заявив, что эта команда навсегда останется в его сердце.

В 16 турах РПЛ динамовцы набрали 28 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице. Четвёртый «Спартак» команда Лички опережает на один балл.

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