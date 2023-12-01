Круговой: «Фернандес сейчас на том же уровне, что был в ЦСКА»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой поделился мнением об одноклубнике Марио Фернандесе.

«С адаптацией Марио всё нормально. Сейчас он восстановился после травмы, наберёт форму и будет играть. Если говорить о его уровне, то это тот же Фернандес, что был и в ЦСКА», - цитирует Кругового «Чемпионат».

Напомним, что 33-летний бразилец перешел в петербургский коллектив минувшим летом. В текущем сезоне Фернандес провел восемь поединков в чемпионате России, не отметившись голевыми действиями.

После 16 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.