Наставник «Динамо» Личка: «Лучше бы дважды проиграл «Зениту», но выиграл чемпионат»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о двух победах над «Зенитом» в нынешнем сезоне.

Напомним, в РПЛ динамовцы обыграли действующего чемпиона России со счётом 3:2, а также превзошли петербургскую команду в первом матче 1/4 финала Кубка России (1:0).

«Победы над «Зенитом» очень приятны. Скажу честно, лучше бы дважды проиграл «Зениту», но выиграл чемпионат. Надо уметь обыгрывать команды из нижней части таблицы», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

После 16 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков. От первого «Зенита» «бело-голубые» отстают на пять баллов.