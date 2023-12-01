Романцев: «Если Тюкавин окажется в «Зените», то через год будет стоить 50 миллионов»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в петербургский «Зенит».

«В «Зените» в нем видят игрока, который не только усилит команду, но еще и выйдет на новый уровень. Если Тюкавин окажется в «Зените», то через год будет стоить миллионов 50», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент трансферная стоимость нападающего оценивается в восемь миллионов евро.

Константин является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 21 поединке за «бело-голубых», записав на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач.