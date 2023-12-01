Гранат: «Краснодар» сдал позиции ещё не окончательно»

Экс-игрок столичного «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о том, сможет ли «Краснодар» вернуться на первую строчку в РПЛ.

«Я думаю, «Краснодар» сдал позиции еще не окончательно. «Краснодар» здорово начал, отлично держался, но последние неудачи отодвинули команду на второе место», — приводит слова Граната «Матч ТВ».

Кубанский клуб лидировал в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 4-го тура, однако накануне проиграли на выезде «Уралу» (1:3) и отдали первое место «Зениту». На данный момент «быки» идут на второй строчке, отставая от «сине-бело-голубых» на один зачетный балл.