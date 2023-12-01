Пивоваров: «Захарян - футболист без потолка»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал выступления полузащитника Арсена Захаряна в составе испанского «Реал Сосьедада».

«Рано делать выводы. Видно, что он адаптируется, что есть ограничения, которые надо преодолеть. Он парень очень талантливый. Футболист без потолка. Желаем ему дальнейшего развития», - передает слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 13 миллионов евро. Полузащитник заключил с испанцами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года.