Гендиректор «Динамо»: «Эта команда может войти в историю»

Павел Пивоваров, занимающий пост гендиректора московского «Динамо», высказался касательно амбиций «бело-голубых».

«Мы хотим выиграть трофей. Завоевать его может только уверенная команда. Последние успехи «Динамо» показывают, что команда, которая сейчас собралась, может сделать больше и войти в историю клуба», - передает слова руководителя «Чемпионат».

После 16 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате страны подопечные Марцела Лички сыграют против казанского «Рубина» 4 декабря на своем поле.