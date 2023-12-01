Гранат оценил шансы «Динамо» на чемпионство

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат ответил на вопрос о шансах «бело-голубых» выиграть чемпионат России в текущем сезоне.

— Теоретически, конечно, шансы есть, но с таким «Зенитом» тяжело бороться любой команде в нашем чемпионате, — цитирует Граната «Матч ТВ».

После 16 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, сумев набрать 33 очка. На второй позиции располагается «Краснодар» (32), а замыкает лидирующую группу «Динамо» (28).

В ближайшем туре РПЛ «Зенит» на выезде встретится с «Локомотивом», а «Динамо» примет «Рубин». Матчи пройдут 3 и 4 декабря соответственно.