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Радимов: «Зенит» — народная команда России»

01 Декабря 2023 • 10:34 Комментировать (2)

Сотрудник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о народной команде в России.

«Кто такая народная команда? За которую болеет больше всего людей? С чего вы взяли, что больше всех людей болеет за «Спартак»? Я предполагаю, что народная команда России — «Зенит», — заявил Радимов «РБ Спорту».

Напомним, «Зенит» выиграл последние пять розыгрышей Российской премьер-лиги. В настоящий момент подопечные Сергея Семака возглавляют РПЛ, имея в своем активе 33 очка после 16 туров.

Следующим соперником «сине-бело-голубых» станет «Локомотив». Встреча пройдет 3 декабря и начнется в 16:30 по мск.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владислав Радимов ещё теги
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Комментарии (2)
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nadezhda
01 Декабря 2023 в 11:30
Похоже опять забухал.....
TEREX
01 Декабря 2023 в 11:04
ну дык фсЁ верна..)) у мине на райони фсе балеют за ЗЕНИТ..)) а при слове спартак усе смиюца да слЁз..))
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