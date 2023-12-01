Радимов: «Зенит» — народная команда России»

Сотрудник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о народной команде в России.

«Кто такая народная команда? За которую болеет больше всего людей? С чего вы взяли, что больше всех людей болеет за «Спартак»? Я предполагаю, что народная команда России — «Зенит», — заявил Радимов «РБ Спорту».

Напомним, «Зенит» выиграл последние пять розыгрышей Российской премьер-лиги. В настоящий момент подопечные Сергея Семака возглавляют РПЛ, имея в своем активе 33 очка после 16 туров.

Следующим соперником «сине-бело-голубых» станет «Локомотив». Встреча пройдет 3 декабря и начнется в 16:30 по мск.