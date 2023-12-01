Радимов назвал футбольную столицу России

Российский тренер Владислав Радимов ответил на вопрос о футбольной столице России.

«Футбольная столица России? Санкт-Петербург. Почему? Пятикратный чемпион России последних лет. Москва? Мне кажется, это вообще глупый вопрос», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне «Зенит» провел 16 матчей в рамках Российской премьер-лиги, в которых набрал 33 очка. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий на втором месте «Краснодар» на один балл.

3 декабря «сине-бело-голубые» на выезде сыграют с «Локомотивом» в рамках 17-го тура РПЛ. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по мск.