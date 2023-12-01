Романцев: «Как спартаковский болельщик, я, конечно, не желаю «Зениту» победы»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

После 16 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на одно очко. По мнению Романцева, сейчас «сине-бело-голубые» находятся в хорошем состоянии и имеют шансы выиграть чемпионат уже в шестой раз подряд.

«Ушёл Малком — заиграл Вендел. Исправно забивает Кассьерра, в связке с которым в атаке хорош Сергеев. В обороне открытием стал Алип. Плюс качественная скамейка запасных. Как спартаковский болельщик, я, конечно, не желаю «Зениту» победы», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 3 декабря против «Локомотива». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.