Европейский клуб предложил «Зениту» за Ренана 25 миллионов евро

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может покинуть петербургский клуб в зимнее трансферное окно.

По информации Time do Povo, один неназванный европейский клуб предложил «Зениту» за 20-летнего бразильца 25 миллионов евро. При этом отмечается, что из-за сложностей перевода денежных средств Ренан может сначала вернуться на родину, а уже через полгода присоединиться к своей новой команде.

Напомним, Ренан перешёл в «Зенит» в январе нынешнего года из бразильского «Коринтианса». В составе «сине-бело-голубых» защитник успел провести 18 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 9 миллионов евро.