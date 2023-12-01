Салихова: «При таком слабом чемпионате «Спартак» должен быть впереди с отрывом»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о возможностях нынешнего состава «красно-белых».

Салихова раскритиковала спортивный блок московского клуба за неудачную трансферную политику. По мнению эксперта, при нынешнем состоянии конкурентов по чемпионату России «Спартак» должен уверенно лидировать в турнирной таблице РПЛ.

«При таком слабом чемпионате, а также с турбулентным «Зенитом», недоукомплектованным ЦСКА, «Краснодаром», не обладающим победным духом, с медиаклубом «Динамо» и слившимся «Сочи», «Спартак» должен быть впереди с отрывом. Вина не только на тренере», — цитирует Салихову Metaratings.

После 16 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 3 декабря против «Ахмата». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.