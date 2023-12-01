Тихий раскрыл детали своего конфликта с Гогниевым

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий, ранее выступавший за «Химки», рассказал о своём конфликте с бывшим главным тренером подмосковной команды Спартаком Гогниевым.

По мнению футболиста, атакующую философию Гогниева было сложно реализовать в «Химках», о чём он прямо и сказал своему наставнику.

«Гогниев меня спросил: «До меня доходят разговоры, что ты не веришь в нашу идею. Это так?» Ну я и сказал прямо: «Если будем так продолжать, нас ждёт Первая лига, такой футбол нам не подходит. То, что вы хотите — самоубийство», — приводит слова Тихого Sport24.

Напомним, Гогниев возглавлял «Химки» в период с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под его руководством «красно-чёрные» не смогли сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола, вылетев в Первую лигу.