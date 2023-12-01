Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихий раскрыл детали своего конфликта с Гогниевым

01 Декабря 2023 • 09:38 Комментировать

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий, ранее выступавший за «Химки», рассказал о своём конфликте с бывшим главным тренером подмосковной команды Спартаком Гогниевым.

По мнению футболиста, атакующую философию Гогниева было сложно реализовать в «Химках», о чём он прямо и сказал своему наставнику.

«Гогниев меня спросил: «До меня доходят разговоры, что ты не веришь в нашу идею. Это так?» Ну я и сказал прямо: «Если будем так продолжать, нас ждёт Первая лига, такой футбол нам не подходит. То, что вы хотите — самоубийство», — приводит слова Тихого Sport24.

Напомним, Гогниев возглавлял «Химки» в период с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под его руководством «красно-чёрные» не смогли сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола, вылетев в Первую лигу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Дмитрий Тихий Пари НН ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 01 Декабря
10:34 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Зенит» — народная команда России»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал футбольную столицу России
10:25 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Как спартаковский болельщик, я, конечно, не желаю «Зениту» победы»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб предложил «Зениту» за Ренана 25 миллионов евро
09:55 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «При таком слабом чемпионате «Спартак» должен быть впереди с отрывом»
09:38 · Россия. Премьер-лига
Тихий раскрыл детали своего конфликта с Гогниевым
09:21 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Динамо» Личка: «Зенит» сейчас на другом уровне»
09:06 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится»
08:08 · Россия. Премьер-лига
Семшов оценил шансы Вагнера Лава вернуться в ЦСКА
06:17 · Россия. Премьер-лига
​Наумов: «Баринов - большая потеря, нежели Галактионов»
06:06 · Россия. Премьер-лига
​Деменко не считает проблемой возраст Абаскаля
03:27 · Россия. Премьер-лига
Женская сборная России разгромила команду Парагвая 1
03:02 · Россия. Премьер-лига
​Деменко: «Не жду оттока игроков из РПЛ зимой»
30 Ноября
22:54 · Россия. Премьер-лига
Гордюшенко: Дзагоев преуспел бы в европейском футболе
22:17 · Россия. Премьер-лига
Вендел готовится к матчу с «Локомотивом»
Все новости
Рекомендуем