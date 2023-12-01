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Личка: «Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится»

01 Декабря 2023 • 09:06 Комментировать

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном переходе нападающего команды Константина Тюкавина в петербургский «Зенит».

«Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Почему? Потому что Костя - мой. В своей работе Андрей - максималист. У него жесткие требования, чтобы держать уровень», - приводит слова специалиста Sport24.

Тюкавин успешно выступает в первой половине нынешнего сезона. 21-летний воспитанник «Динамо» сыграл 21 поединок во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Динамо Москва Марцел Личка Константин Тюкавин ещё теги
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