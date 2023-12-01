Семшов оценил шансы Вагнера Лава вернуться в ЦСКА

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал новость о возможном возвращении бразильского нападающего Вагнера Лава в Российскую премьер-лигу.

«Вагнеру будет тяжело вернуться в наш чемпионат и в ЦСКА. Если Вагнеру предложат работу в структуре клуба, это другое дело. Чтобы Вагнер снова играл за ЦСКА - это неправдоподобно», - передает слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, что Вагнер защищал цвета «армейского» коллектива с 2004 по 2012 год и в 2013-м. В общей сложности бразилец провел в составе ЦСКА 259 поединков, в которых записал на свой счет 124 забитых мяча и 53 голевые передачи.