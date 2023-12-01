​Наумов: «Баринов - большая потеря, нежели Галактионов»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что дисквалификация Дмитрия Баринова накануне матча с питерским «Зенитом» является куда большей проблемой, нежели такая же мера наказания для наставника клуба Михаила Галактионова. По мнению Наумова, капитан на поле важнее, чем тренер в тренерской зоне.

- Думаю, что потеря Галактионова не очень скажется на игре, а вот потеря Баринова в матче с «Зенитом» - очень серьезная вещь. Он лидер, он капитан команды, он держит опорную зону, - цитирует слова Наумова Rusfootball.info.

Центральный матч семнадцатого тура пройдет в воскресенье, третьего декабря.