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​Наумов: «Баринов - большая потеря, нежели Галактионов»

01 Декабря 2023 • 06:17 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что дисквалификация Дмитрия Баринова накануне матча с питерским «Зенитом» является куда большей проблемой, нежели такая же мера наказания для наставника клуба Михаила Галактионова. По мнению Наумова, капитан на поле важнее, чем тренер в тренерской зоне.

- Думаю, что потеря Галактионова не очень скажется на игре, а вот потеря Баринова в матче с «Зенитом» - очень серьезная вещь. Он лидер, он капитан команды, он держит опорную зону, - цитирует слова Наумова Rusfootball.info.

Центральный матч семнадцатого тура пройдет в воскресенье, третьего декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Дмитрий Баринов Михаил Галактионов ещё теги
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