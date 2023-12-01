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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Деменко не считает проблемой возраст Абаскаля

01 Декабря 2023 • 06:06 Комментировать

Бывший отечественный футболист Максим Деменко высказался по поводу возраста наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. После неплохого прошлого сезона в нынешнем чемпионате клуб очень серьезно лихорадит, но Деменко считает, что проблемы не связаны с возрастом и проистекающей из него неопытностью Абаскаля. Он привел в пример питерский «Зенит»:

- В любом случае, Абаскаль – главный тренер, сколько бы ему ни было лет. Взять того же Семака – он тоже приходил молодым. Поэтому нужно дать какое-то время, но на данный момент Абаскаль, конечно, не оправдывает того, что вкладывают в команду, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.


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Спартак Москва Максим Деменко Гильермо Абаскаль ещё теги
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