​Деменко не считает проблемой возраст Абаскаля

Бывший отечественный футболист Максим Деменко высказался по поводу возраста наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. После неплохого прошлого сезона в нынешнем чемпионате клуб очень серьезно лихорадит, но Деменко считает, что проблемы не связаны с возрастом и проистекающей из него неопытностью Абаскаля. Он привел в пример питерский «Зенит»:

- В любом случае, Абаскаль – главный тренер, сколько бы ему ни было лет. Взять того же Семака – он тоже приходил молодым. Поэтому нужно дать какое-то время, но на данный момент Абаскаль, конечно, не оправдывает того, что вкладывают в команду, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.