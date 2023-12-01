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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Женская сборная России разгромила команду Парагвая

01 Декабря 2023 • 03:27 Комментировать
Парагвай (жен)
0:3
Россия (жен)

Женская сборная России провела выездной матч против команды Парагвая. Команда Юрия Красножана уверенно обыграла своих соперниц со счётом 3:0. Результативными ударами отметились Лина Якупова, Яна Шеина и Валерия Бизенкова. Любопытно, все голы в этом поединке были забиты ещё в первом тайме. Вторая же половина встречи получилась «сухой».

В ночь с воскресенья на понедельник женские сборные Парагвая и России проведут ещё один матч. Кстати, в эти дни женские команды парагваек и россиянок проведут игры и в других возрастных категориях (до 19 лет и до 17 лет). 

Отметим, что Российский футбольный союз в настоящий момент находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА.

Протокол игры  
Парагвай (жен)0:3Россия (жен)
  14'Якупова Лина (0:1)
  21'Шеина Яна (0:2)
  39'Бизенкова Валерия (0:3)
 
Гриченко Юлия 76' (Щербакова Елизавета ( 76') Куропаткина ВероникаБеломытцева АннаАбдуллина Алсу 63' (Долгова Ксения ( 63') Смирнова Надежда 85' (Плешкова Юлия ( 85') Жаркова Медея 46' (Смирнова Валентина ( 46') Петрова Татьяна 46' (Самойлова Элина ( 46') Шеина Яна 63' (Мануйлова Маргарита ( 63') Козлова Виктория 46' (Фёдорова Марина ( 46'  90') Бизенкова Валерия 46' (Машина Наталья ( 46') Якупова Лина 63' (Коноваева Ксения ( 63')
Запасные: Братко ЕкатеринаЩербак ТатьянаЗубкова Елена
01 декабря.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Женский Футбол Женская Сборная России

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