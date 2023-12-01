Женская сборная России разгромила команду Парагвая

Женская сборная России провела выездной матч против команды Парагвая. Команда Юрия Красножана уверенно обыграла своих соперниц со счётом 3:0. Результативными ударами отметились Лина Якупова, Яна Шеина и Валерия Бизенкова. Любопытно, все голы в этом поединке были забиты ещё в первом тайме. Вторая же половина встречи получилась «сухой».

В ночь с воскресенья на понедельник женские сборные Парагвая и России проведут ещё один матч. Кстати, в эти дни женские команды парагваек и россиянок проведут игры и в других возрастных категориях (до 19 лет и до 17 лет).

Отметим, что Российский футбольный союз в настоящий момент находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА.