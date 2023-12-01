Женская сборная России разгромила команду Парагвая

Женская сборная России провела выездной матч против команды Парагвая. Команда Юрия Красножана уверенно обыграла своих соперниц со счётом 3:0. Результативными ударами отметились Лина Якупова, Яна Шеина и Валерия Бизенкова. Любопытно, все голы в этом поединке были забиты ещё в первом тайме. Вторая же половина встречи получилась «сухой».
В ночь с воскресенья на понедельник женские сборные Парагвая и России проведут ещё один матч. Кстати, в эти дни женские команды парагваек и россиянок проведут игры и в других возрастных категориях (до 19 лет и до 17 лет).
Отметим, что Российский футбольный союз в настоящий момент находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА.
Протокол игры
|14'Якупова Лина (0:1)
|21'Шеина Яна (0:2)
|39'Бизенкова Валерия (0:3)
Гриченко Юлия76' (Щербакова Елизавета (76') •Куропаткина Вероника•Беломытцева Анна•Абдуллина Алсу63' (Долгова Ксения (63') •Смирнова Надежда85' (Плешкова Юлия (85') •Жаркова Медея46' (Смирнова Валентина (46') •Петрова Татьяна46' (Самойлова Элина (46') •Шеина Яна63' (Мануйлова Маргарита (63') •Козлова Виктория46' (Фёдорова Марина (46') • 90'Бизенкова Валерия46' (Машина Наталья (46') •Якупова Лина63' (Коноваева Ксения (63')
Запасные: Братко Екатерина•Щербак Татьяна•Зубкова Елена
01 декабря.
Бан пользователя