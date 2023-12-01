​Деменко: «Не жду оттока игроков из РПЛ зимой»

Бывший отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за такие клубы, как питерский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», признался, что не ждет большого оттока игроков из Российской Премьер-лиги начавшейся зимой. По его мнению, на игроков из российского чемпионата почти нет спроса.

- Не ожидаю большого оттока игроков из РПЛ зимой. Взять вот Сперцяна в «Краснодаре» и интерес «Ювентуса». Конечно, любой игрок захочет перейти в такой клуб. На большинство российских футболистов нет такого спроса, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

Напомним, что лидером турнирной таблицы РПЛ является «Краснодар», а действующим чемпионом - питерский «Зенит».