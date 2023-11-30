Стала известна причина возможного срыва трансфера полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре в петербургский «Зенит».

По эксклюзивной информации «Евро-Футбол.Ру», руководство самарского клуба выставила ценник в восемь миллионов евро за своего футболиста, что смутило «сине-бело-голубых», желавших заполучить игрока. Также интерес к Гарре проявляют клубы из Испании, Греции и ОАЭ.

Нынешний контракт Бенхамина с «Крыльями» рассчитан до 2026 года. Стоимость 23-летнего полузащитника по версии портала Transfermarkt оценивается в пять миллионов евро. В 18 матчах текущего сезона Гарре стал автором семи голов.