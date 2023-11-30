Гордюшенко: Дзагоев преуспел бы в европейском футболе

Экс-футболист ЦСКА Астемир Гордюшенко оценил карьеру Алана Дзагоева, повесившего бутсы на гвоздь в ноябре текущего года.

«Его карьера была удачной, но да, травмы очень на нее повлияли. Дзагоев мог попробовать себя в европейском футболе. Не сомневаюсь, что он там преуспел бы. Считаю его легендой российского футбола», — приводит слова Астемира «Матч ТВ».

Гордюшенко признался, что Алан был его любимым игроком, который и в жизни, по словам полузащитника, является порядочным человеком.

Напомним, что экс-игрок ЦСКА, «Рубина» и сборной России Алан Дзагоев принял решение завершить профессиональные выступления в 33 года. В составе национальной команды он провёл 59 матчей, забив девять голов.