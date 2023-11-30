Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Миранчук задумывается о возвращении в Россию эксклюзив

30 Ноября 2023 • 22:37 Комментировать

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выступает в Европе уже четвёртый год карьеры. Однако как сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Алексей задумывается о возвращении в родную Россию.

Напомним, что с начала текущего сезона Миранчук находится в «Аталанте», которой принадлежит с лета 2020 года, но главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини почти не ставит Алексея в стартовый состав и редко выпускает его даже на замену. Всего у Миранчука сейчас в активе шесть выходов на поле в рамках чемпионата Италии и Лиги Европы УЕФА, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее стало известно, при каком условии «Аталанта» готова отпустить Миранчука в другой клуб.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Ноября
22:54 · Россия. Премьер-лига
Гордюшенко: Дзагоев преуспел бы в европейском футболе
22:17 · Россия. Премьер-лига
Вендел готовится к матчу с «Локомотивом»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «К сожалению для «Локомотива», у Баринова и Галактионова заслуженная дисквалификация»
21:52 · Россия. Премьер-лига
​Орлов – об Абаскале: «Не нам, журналистам, решать по поводу тренеров»
21:43 · Россия. Премьер-лига
Тихий: Психологически тяжело играть с частыми судейскими ошибкаи
21:37 · Кубок России
Белоус: В ответных матчах Кубка России топ-клубы выпустят основные составы
21:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Хомуха расторг контракт с «Шинником» официально
20:46 · Россия. Премьер-лига
​На дисквалификацию Баринова нельзя подать апелляцию
20:37 · Россия. Премьер-лига
Кержаков оценил перспективы Кривцова
20:36 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» тепло поздравил Боккетти в соцсетях фото
20:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Московское «Торпедо» - в отпуске, зимние сборы клуб проведёт на Ближнем Востоке
20:23 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: Отсутствие Баринова и Галактионова не сыграет ключевую роль в игре с «Зенитом»
20:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» проведут все сборы в Турции
20:14 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает справедливой дисквалификацию Галактионова и Баринова
20:02 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: Не считаю себя лучшим тренером
Все новости
Рекомендуем