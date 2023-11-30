Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выступает в Европе уже четвёртый год карьеры. Однако как сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Алексей задумывается о возвращении в родную Россию.

Напомним, что с начала текущего сезона Миранчук находится в «Аталанте», которой принадлежит с лета 2020 года, но главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини почти не ставит Алексея в стартовый состав и редко выпускает его даже на замену. Всего у Миранчука сейчас в активе шесть выходов на поле в рамках чемпионата Италии и Лиги Европы УЕФА, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее стало известно, при каком условии «Аталанта» готова отпустить Миранчука в другой клуб.