Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал проблемы в игре «армейцев».

«Игра с «Ростовом» была очень неудачной. Хорошо, что вничью ещё сыграли. Мойзес очень расстроил. Скорости у него нет, а он ещё и убегает вперёд. Потом зоны свободные и проблемы сразу в защите. Ничего себе защитники у нас. Считаю, что тренерский штаб должен ограничивать фланговых защитников в подключениях в атаку.

Но вот что хочется отметить сильнее всего. Мы проигрываем в физике. Команда подсела. Мы проиграли по физике «Динамо», мы уступали по физике и «Ростову». Второй тайм команда просто доигрывает игру как будто. Мы же видим прекрасно, что у команды не хватает сил. Это вопросы к Федотову, конечно. Защитники должны распределять силы даже не на два, а на три тайма. А их не хватает и на два. Опять же, они постоянно подключаются в атаку и задыхаются быстро. Возврат назад плохой из-за нехватки сил, и сразу же начинаем пропускать», - сказал Пономарёв.