Вендел готовится к матчу с «Локомотивом»

Полузащитник и один из ключевых игроков питерского «Зенита» Маркус Вендел готовится к матчу 17 тура РПЛ, в рамках которого его клуб сыграет против «Локомотива» в Черкизове.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», во вчерашней кубковой игре против «Динамо» (0:1) Маркус не сыграл из-за простуды. Однако теперь ему ничего не мешает тренироваться в основной группе своей команды.

Матч «Локо» и «Зенита» состоится в грядущее воскресенье, 3 декабря. Отметим, что в первом круге в Питере победу одержала московская команда - 2:1.

Напомним, что Вендел идёт на самый результативный сезон в своей карьере. Подробнее об этом мы писали здесь.