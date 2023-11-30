Пономарёв: «Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА? Ну, я тоже, может быть, хочу вернуться»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Вагнер Лав хотел бы вернуться в ЦСКА.

«Вагнер Лав хочет вернуться? Ну, я тоже, может быть, хочу вернуться. Надо же понимать, что годы уже не те. Ему 39 лет, его время уже прошло. В свое время он был очень хорош. Но идола из него делать не нужно. Возвращать его было бы большой ошибкой.

Вот в пример можно привести Марио Фернандеса. Вот все переживали, что его не будет в ЦСКА. Но что мы видим, он не может заиграть. Так что его время прошло, и правильно, что не стали возвращать. Если Вагнер Лав вернётся, то ЦСКА будет с ним мучаться. 39 лет - это уже не возраст для возвращения. Думаю, что он хочет сюда из-за денег, потому что в Бразилии явно столько не платят», - сказал Пономарёв.