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Пономарёв: «Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА? Ну, я тоже, может быть, хочу вернуться» эксклюзив

30 Ноября 2023 • 22:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1 1.80 X 4.10 2 4.15
03.12 14:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Вагнер Лав хотел бы вернуться в ЦСКА.

«Вагнер Лав хочет вернуться? Ну, я тоже, может быть, хочу вернуться. Надо же понимать, что годы уже не те. Ему 39 лет, его время уже прошло. В свое время он был очень хорош. Но идола из него делать не нужно. Возвращать его было бы большой ошибкой.

Вот в пример можно привести Марио Фернандеса. Вот все переживали, что его не будет в ЦСКА. Но что мы видим, он не может заиграть. Так что его время прошло, и правильно, что не стали возвращать. Если Вагнер Лав вернётся, то ЦСКА будет с ним мучаться. 39 лет - это уже не возраст для возвращения. Думаю, что он хочет сюда из-за денег, потому что в Бразилии явно столько не платят», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
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