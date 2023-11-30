Пименов: «К сожалению для «Локомотива», у Баринова и Галактионова заслуженная дисквалификация»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о дисквалификации главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и полузащитника Дмитрия Баринова.

«К сожалению для «Локо», у Баринова и Галактионова заслуженная дисквалификация. Но, безусловно, без них «красно-зеленым» невероятно тяжело придётся в предстоящем матче чемпионата с «Зенитом», — рассказал Пименов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что из-за резких высказываний после матча 16-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов», что привело к двухматчевой дисквалификации тренера и отстранения полузащитника на одну встречу.