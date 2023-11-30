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Денис Попов: «Вагнер Лав как мастер мог бы решать вопросы, выходя на замены» эксклюзив

30 Ноября 2023 • 21:44 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал желание 39-летнего бывшего бразильского форварда «армейцев» Вагнера Лава завершить карьеру в стане «красно-синих».

- Это сложный и неоднозначный вопрос. Какая у него форма в таком возрасте? Насколько он на сегодняшний день готов держать уровень интенсивности в нашем чемпионате? Он какие-то голы забивает сейчас в Бразилии, но понятно, что лучшие его годы уже позади. Если учитывать проблемы ЦСКА с комплектацией, то, может, Вагнер Лав и принесёт определённую пользу. Если рассчитывать на него не как на стопроцентного игрока стартового состава, а как на мастера, который может где-то выйти на замену и решить эпизод в концовке. Физиологию не обманешь, у Вагнера Лава были травмы и так далее. Держать интенсивность почти в 40 лет на протяжении большого количества матчей подряд практически нереально. При этом со своим исполнительским мастерством, если его правильно использовать, он наверняка решал бы какие-то вопросы, выходя на замены. Можно рискнуть и пригласить Вагнера Лава, но опять же, мы не знаем его условий и готов ли ЦСКА к этому, – отметил Попов.

В 2004 – 2011 годах и в 2013 году Вагнер Лав провёл за московский ЦСКА 259 матчей и забил 124 мяча. В настоящее время выступает за бразильский «Спорт Ресифи», контракт закончится через месяц.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вагнер Лав Чемпионат России Денис Попов РПЛ Спорт Ресифи ещё теги
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