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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихий: Психологически тяжело играть с частыми судейскими ошибкаи

30 Ноября 2023 • 21:43 Комментировать
Пари НН
...
Урал
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02.12 19:30

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий высказался о работе судей в нынешнем сезоне.

«Психологически тяжело играть в таких условиях. На нас смотрят наши семьи, болельщики, руководство — все болеют за команду. А ты просто беспомощен из-за некоторых решений, которые поддаются никакой логике», — приводит слова Тихого Sport24.

Несмотря на это, игрок отметил, что в России есть хорошие арбитры. По его мнению, высказывания главного тренера Сергея Юрана о судействе являются криком души.

Напомним, что после 16-ти туров Российской премьер-лиги «Пари НН» с 21 очком находится на девятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Тихий Пари НН

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