Тихий: Психологически тяжело играть с частыми судейскими ошибкаи

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий высказался о работе судей в нынешнем сезоне.

«Психологически тяжело играть в таких условиях. На нас смотрят наши семьи, болельщики, руководство — все болеют за команду. А ты просто беспомощен из-за некоторых решений, которые поддаются никакой логике», — приводит слова Тихого Sport24.

Несмотря на это, игрок отметил, что в России есть хорошие арбитры. По его мнению, высказывания главного тренера Сергея Юрана о судействе являются криком души.

Напомним, что после 16-ти туров Российской премьер-лиги «Пари НН» с 21 очком находится на девятом месте.