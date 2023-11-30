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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​На дисквалификацию Баринова нельзя подать апелляцию

30 Ноября 2023 • 20:46 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
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03.12 16:30

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил дисквалификацию за оскорбительное поведение в отношении судей. Капитан московской команды пропустит один матч Премьер-лиги. Ещё на одну игру чемпионата Баринова отстранили условно.

«Спорт-Экспресс» обратил внимание на то, что в дисциплинарном регламенте прописана невозможность обжалования дисквалификаций, срок которых составляет менее двух матчей. Таким образом, подать апелляцию на решение КДК РФС по Баринову нельзя.

Ранее появлялась информация о том, что «Локомотив» и не собирается обжаловать дисквалификации Галактионова и Баринова.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 3 декабря – против «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
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