​На дисквалификацию Баринова нельзя подать апелляцию

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил дисквалификацию за оскорбительное поведение в отношении судей. Капитан московской команды пропустит один матч Премьер-лиги. Ещё на одну игру чемпионата Баринова отстранили условно.

«Спорт-Экспресс» обратил внимание на то, что в дисциплинарном регламенте прописана невозможность обжалования дисквалификаций, срок которых составляет менее двух матчей. Таким образом, подать апелляцию на решение КДК РФС по Баринову нельзя.

Ранее появлялась информация о том, что «Локомотив» и не собирается обжаловать дисквалификации Галактионова и Баринова.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 3 декабря – против «Зенита».