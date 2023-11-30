Пресс-служба столичного «Спартака» тепло поздравила своего бывшего игрока, некогда итальянского защитника Сальваторе Боккетти. Сегодня экс-футболисту исполнилось 37 лет.

«Поздравляем с днём рождения чемпиона России и обладателя Суперкубка в составе «Спартака». Всего наилучшего, Сальва! Всегда рады видеть в Москве», - пишет официальный телеграм-канал «красно-белых».

Боккетти выступал в России с 2010 по 2019 годы. Первые два года российского этапа карьеры итальянец провёл в рядах казанского «Рубина», а с 2012 года перебрался в «Спартак», с которым стал чемпионом России в 2017 году.