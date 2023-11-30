Шишкин: Отсутствие Баринова и Галактионова не сыграет ключевую роль в игре с «Зенитом»

Экс-футболист «Локомотива» Роман Шишкин высказался перед матчем 17-го тура Российской премьер-лиги между «красно-зелёными» и «Зенитом».

Напомним, предстоящую встречу из-за дисквалификации пропустят главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов и капитан команды Дмитрий Баринов.

«Я не думаю, что это [потеря Баринова] сыграет какую-то ключевую роль, как и отсутствие на скамейке Галактионова. Баринова есть, кому заменить. В целом, думаю, будет хорошая игра», — цитирует Шишкина портал «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» - «Зенит» пройдет в воскресенье, 3 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.