Смородская считает справедливой дисквалификацию Галактионова и Баринова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о дисквалификации главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова и полузащитника команды Дмитрия Баринова.

Напомним, оба были дисквалифицированы за грубые высказывания о работе арбитров в матче с «Крыльями Советов» (3:3).

«Наказание для обоих справедливое. Пенальти назначен был совершенно правильно. Я раз 10-15 смотрела этот эпизод. Пенальти был стопроцентный», — приводит слова Смородской Rusfootball.

По мнению эксперта, «Локомотиву» тяжело придется в предстоящем матче с «Зенитом», ведь тренер и капитан не смогут помочь команде.

Игра 17-го тура РПЛ между «красно-зелеными» и «сине-бело-голубыми» пройдет 3 декабря и начнется в 16:30 по мск.



