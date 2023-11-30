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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафанов: Не считаю себя лучшим тренером

30 Ноября 2023 • 20:02 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
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03.12 14:00

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов отреагировал на слова голкиперов, которые называют его лучшим тренером.

«Скажу искренне: не соглашусь с выражением, что я лучший. Сегодня один тренер подготовил вратарей, завтра — второй и третий. Поэтому слово «лучший» временное», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Специалист отметил, что у нас сейчас есть много тренеров, которые хорошо выполняют свою работу.

После 16 туров «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 20 очков.

3 декабря донской клуб встретится на выезде с ЦСКА. Игра 17-го тура должна будет стартовать в 14:00 по мск.

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