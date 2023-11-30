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​Булыкин: Отсутствие Галактионова и Баринова не обязательно помешает «Локомотиву» в игре с «Зенитом»

30 Ноября 2023 • 20:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
1 3.50 X 3.70 2 2.10
03.12 16:30

Главный тренер Михаил Галактионов и полузащитник Дмитрий Баринов из-за дисквалификаций пропустят ближайший матч «Локомотива» против «Зенита». Экс-игрок «железнодорожников» Дмитрий Булыкин не считает, что потери тренера и капитана обязательно плохо повлияют на команду.

«Локомотиву» можно спокойно себя чувствовать, но следующая игра с «Зенитом» будет очень важной для команды. Может быть, это даже поможет «Локомотиву», а может, сыграет решающую роль, потому что вчера, например, у «Динамо» удалился футболист, а они обыграли «Зенит», - цитирует Булыкина ТАСС.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдёт в ближайшее воскресенье, 3 декабря. На текущий момент москвичи занимают в турнирной таблице Премьер-лиги восьмое место, а питерцы – первое.

Напомним, что в среду «Динамо» обыграло «Зенит» в Кубке России со счётом 1:0. Единственный гол Фёдор Смолов забил вскоре после того, как в составе динамовцев красную карточку получил Хорхе Карраскаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Булыкин Дмитрий Баринов Михаил Галактионов ещё теги

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