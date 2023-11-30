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Александр Кержаков назвал лучший хет-трик в карьере

30 Ноября 2023 • 19:58 Комментировать

Бывший российский бомбардир, а ныне футбольный тренер Александр Кержаков назвал свой самый лучший хет-трик в карьере.

«Андерлехту», конечно, в Лиге Европы. Просто это был европейский турнир, больше всего запомнилось», - говорит Кержаков Павлу Занозину на его Youtube-канале TIME.

Матч «Андерлехт» - «Зенит» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА состоялся 16 сентября 2010 года. Питерцы увезли домой победу со счётом 3:1, все свои три гола Кержаков оформил в первом тайме матча.

Напомним, что не так давно Кержаков был уволен из «Спартака» из города Суботица. Сейчас Александр проживает в сербском городе Нови-Сад, что стоит на реке Дунай.

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Зенит Андерлехт Александр Кержаков ещё теги
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