Александр Кержаков назвал лучший хет-трик в карьере

Бывший российский бомбардир, а ныне футбольный тренер Александр Кержаков назвал свой самый лучший хет-трик в карьере.

«Андерлехту», конечно, в Лиге Европы. Просто это был европейский турнир, больше всего запомнилось», - говорит Кержаков Павлу Занозину на его Youtube-канале TIME.

Матч «Андерлехт» - «Зенит» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА состоялся 16 сентября 2010 года. Питерцы увезли домой победу со счётом 3:1, все свои три гола Кержаков оформил в первом тайме матча.

Напомним, что не так давно Кержаков был уволен из «Спартака» из города Суботица. Сейчас Александр проживает в сербском городе Нови-Сад, что стоит на реке Дунай.