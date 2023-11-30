Бородюк рассказал, кто будет бороться за чемпионство в РПЛ

Известный российский тренер Александр Бородюк поделился мнением о том, кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали РПЛ.

«Полагаю, что «Краснодар» и «Динамо» до последнего будут бороться с «Зенитом» за чемпионство», — цитирует Бородюка RT на русском.

По мнению специалиста, «сине-бело-голубые» являются главными фаворитами чемпионата, если судить по уровню исполнителей, но «быки» и «бело-голубые» готовы конкурировать.

После 16 туров подопечные Сергея Семака возглавляют РПЛ, имея в своем активе 33 очка. На второй позиции располагается «Краснодар», у которого 32 очка, а на третьем месте с 28 баллами идет «Динамо».

Новый тур чемпионата России стартует 2 декабря матчем между «Факелом» и «Балтикой».