​Булыкин оценил дисквалификацию Галактионова

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий по поводу дисквалификации главного тренера команды Михаила Галактионова.

Как известно, Булыкин получил два матча дисквалификации в Премьер-лиге за оскорбительную фразу о судействе, сказанную в прямом эфире после ничьей с «Крыльями Советов» (3:3).

По словам Булыкина, решение о дисквалификации Галактионова является закономерным, ведь ругаться в прямом эфире нельзя ни при каких обстоятельствах.

«Теперь все будут думать и контролировать то, что они говорят, зная об этом. Я считаю это решение хорошим для «Локомотива» и справедливым для всех, потому что последствия за такие действия могут быть более серьёзными», - цитирует Булыкина ТАСС.

«Локомотив» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В ближайшем туре команда будет играть против «Зенита»