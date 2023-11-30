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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глава правления «Зенита» отреагировал на информацию о возможном уходе Ренана

30 Ноября 2023 • 18:46 Комментировать

Поговаривают, что защитник Роберт Ренан может уйти из «Зенита». Бразилец потерял место в основном составе питерцев и получает мало игрового времени. В последний раз Ренан играл в матче Премьер-лиги ещё в середине августа.

На информацию о возможном уходе Ренана из «Зенита» отреагировал Александр Медведев – глава правления питерского клуба.

«Это чьи-то фантазии», - сказал Медведев «РИА Новости».

Роберту Ренану 20 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 9 миллионов евро.

«Зенит» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 3 декабря – против «Локомотива».

К Ренану есть интерес из двух стран

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