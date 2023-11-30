Кафанов рассказал, за счёт чего Песьяков может играть до 40 лет

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов считает, что вратарь команды Сергей Песьяков сможет играть до 40 лет. На данный момент футболисту 34 года.

«Уверен, что он доиграет до 40 лет при его чересчур профессиональном отношении. То есть он тренируется не только больше молодых, а даже больше, чем нужно тренироваться», — цитирует Кафанова «Матч ТВ».

Специалист добавил, что Песьяков первым приходит на тренировку, а уходит с нее самым последним.

В текущем сезоне голкипер провел 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и четыре раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.